05.01.2024 16:20 Дмитро Колонєй

Затриманий у Харкові домашній насильник з наркотиками виявився злочинцем у розшуку

Злодюга-гастролер під чужим призвищем знущався зі своєї коханки у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 4 січня 2024 року до поліції звернулась 47-річна жінка, яка поінформувала, що її коханець вчиняє щодо неї домашнє насильство, нецензурно лається, штовхається та принижує. На місце події виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП №1.

Поліцейські встановили, що чоловік назвав не справжні особисті дані Харківські поліцейські затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від відбування покарання

Аби уникнути відповідальності, 49-річний чоловік представлявся ім'ям покійного знайомого та розшукується поліцією Житомирської області за скоєння правопорушення за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.

Щодо чоловіка поліцейські склали протокол про адміністративне порушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис.

Також працівники поліції виявили у чоловіка при собі наркотичну речовину рослинного походження. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Невдовзі затриманого буде передано колегам з Житомирської області.

Источник: ГУ Нацполиции

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