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05.01.2024  15:49   Дмитро Колонєй

У Харкові відновляють колектор на Новій Баварії

Як рухаються ремонтні роботи фахівців підприємства, розповіли у КП «Харківводоканал».


У Харкові відновляють колектор на Новій Баварії
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», тривають відновлювально-ремонтні заходи на ділянці каналізаційного колектору в Новобаварському районі.
 
За словами начальника районної експлуатаційної дільниці Дмитра Мурзи, цей об'єкт забезпечує водовідведення в селищі Пісочин, Солоницівській промзоні та більшій частині Новобаварського району. Треба замінити 45 м колектору, й половину комунальники вже переклали.
 
Для ремонту використовуються сучасні поліетиленові труби, які не піддаються корозії та довговічніші, ніж залізобетонні. Також на об'єкті буде встановлений оглядовий колодязь. Ремонтні роботи проводяться без відключення послуги, оскільки робітники налагодили паралельне перекачування стоків.
 
Торік бригади «Харківводоканалу» замінили 120 м цього колектору.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, колектор, харків
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