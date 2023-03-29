29.03.2023 15:36

Харківські комунальники завершили маштабні роботи на колекторі

Про роботи на Холодній горі розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», у Холодногірському районі бригада аварійно-відновлювальних робіт виконала роботи з санації 40 м каналізаційного колектору на вул. Лозівській.



