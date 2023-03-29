    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники завершили маштабні роботи на колекторі
29.03.2023  15:36   

Харківські комунальники завершили маштабні роботи на колекторі

Про роботи на Холодній горі розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», у Холодногірському районі бригада аварійно-відновлювальних робіт виконала роботи з санації 40 м каналізаційного колектору на вул. Лозівській.

 

 

 


Тэги:  ремонт, колектор, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 ЖКГ Комунальники Харкова виконали понад півтори сотні заявок 27.03 ЖКГ Комунальники Харкова виконали сотні заявок містян 27.03 ЖКГ У постраждалому харківському будинку відновили електромережу
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 