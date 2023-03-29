29.03.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули складну аварію

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Холодногірського району КП «Харківводоканал» завершили комплекс ремонтно-відновлювальних заходів на водоводі діаметром 1400 мм у Динамічному провулку, передає РЕДПОСТ .

«Цей трубопровід має дуже велике значення для забезпечення харків'ян стабільною подачею води. Тому, після виникнення аварійної ситуації було вжито всіх заходів до її оперативного усунення.

Досвідчені ремонтники під керівництвом Олександра Бородіна, маючи необхідну спецтехніку, обладнання та матеріали, оперативно виявили пошкодження та негайно розпочали комплексні роботи. З відповідальним завданням впоралися у встановлені терміни та водопостачання відновили в повному обсязі», - зазначив начальник районної служби Олександр Сірко.

Напередодні ремонтні бригади підприємства усунули п'ять аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання та упорядкували п'ять оглядових колодязів.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



