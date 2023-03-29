29.03.2023 11:58 Рита Парфенова

На дороги Харкова наносять розмітку (фото)

Як завжди по весні комунальники Харкова приводять до ладу автотранспортні шляхи міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» продовжують наносити дорожню розмітку.

Пішохідна «зебра» зоновлена на дорогах:

по пр. Науки,

по пр. Героїв Харкова,

по пров. Подільському,

по вул. Університетській.



Також комунальники прибирають сміття з проїжджої частини.



Сьогодні, 29 березня, на дорогах міста працюють 149 робітників та 114 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 231 куб. м змету та 3,5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за вихідні дні робітники Служби автомобільних доріг звели ще дві тимчасові переправи в об‘їзд зруйнованих мостів.



