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29.03.2023  11:58   Рита Парфенова

На дороги Харкова наносять розмітку (фото)

Як завжди по весні комунальники Харкова приводять до ладу автотранспортні шляхи міста.

У Харкові бригади КП Шляхрембуд продовжують наносити дорожню розмітку

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» продовжують наносити дорожню розмітку.

Пішохідна «зебра» зоновлена на дорогах:
по пр. Науки,
по пр. Героїв Харкова,
по пров. Подільському,
по  вул. Університетській.

Також комунальники прибирають сміття з проїжджої частини.

Сьогодні, 29 березня, на дорогах міста працюють 149 робітників та 114 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 231 куб. м змету та 3,5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за вихідні дні робітники Служби автомобільних доріг звели ще дві тимчасові переправи в об‘їзд зруйнованих мостів.

 

У Харкові бригади КП Шляхрембуд продовжують наносити дорожню розмітку

У Харкові бригади КП Шляхрембуд продовжують наносити дорожню розмітку


Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт дорог, харків
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