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07.08.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Дорожники нанесли розмітку на вулицях у центрі Харкова

Де працювали фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновили покриття та нанесли розмітки на вулицях у центрі Харкова дорожники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», спеціалісти підприємства - 74 дорожніх робітника, використовуючи 175 одиниць спецтехніки 
  • відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста;
  • вони нанесли дорожню розмітку на перехресті вул. Гіршмана, вул. Чернишевської та вул. Алчевських;
  • продовжують виконувати ремонті роботи у Сквері тепловиків.
За попередні три доби було вивезено 306 куб. м змету та 11 куб. м ТПВ.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт дорог, коммунальники, харків
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