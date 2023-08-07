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07.08.2023  20:39   Дмитро Колонєй

Окупанти не ховають власних бійців та кидають поранених (відео)

Про це свідчить перехоплена воєнною розвідкою України розмова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні воєнної розвідки України батько з сином, солдатом окупаціної армії, обговорюють відсутність належного забезпечення озброєнням та військовою технікою підрозділів на передових позиціях, а також халатне ставлення до особового складу, що загинув під час виконання бойових завдань.
 
 
  • окупант розповідає про відсутність техніки — танків, бм: «короче, там только п*здят, что, бл*дь…просрали всё вооружение, пропили, нах*й»;
  • «тебя ранят или убьют, ты тоже останешься там лежать»;
  • «них*я нет в росии. Не еб*тся, бл*ть. одни пизд*жи».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники чекають на наступ, пиячать та стріляють по коровах.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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