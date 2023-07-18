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18.07.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Солдатам окупантів не виплачують гроші, боєприпасів вистачає лише щоб покінчити із собою, а їхні родини голодують (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про невиплати солдатам рф та відсутність боєприпасів:
 
  • «у меня семья голодает, ребёнка в школу нечем собрать…в рот я *бал вашу российскую армию»;
  • «вы здесь забрали, здесь воюю и них*я…а дома, нах*й, голод»;
  • «у меня кредитка горит, у меня 105 тыс положить…у меня вообще денег нету»;
  • «как мы возьмем БК, если у нас его нету?»;
  • «по одной гранате только, самому подорваться, и п*здец».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти чекають на наступ, пиячать та стріляють по коровах
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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