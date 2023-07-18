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18.07.2023  18:36   Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці змінять маршрту трьох трамваїв

Про зміни у русі трамваїв поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові на Салтівці змінять маршрту трьох трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, 19 та 20 липня 2023 року з 9:00 до 18:00 буде заборонений рух трамваїв на пр.Тракторобудівників, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Салтівське», що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 
В цей час трамваї курсуватимуть так:
 

№16:

  • розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква» - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло  «Журавлівський гідродпарк»;
 

№16А:

 
  • розворотне коло  «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква» - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло  «Журавлівський гідропарк»;
 

№27:

 
  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква».

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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