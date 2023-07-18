18.07.2023 18:36 Дмитро Колонєй
У Харкові на Салтівці змінять маршрту трьох трамваїв
Про зміни у русі трамваїв поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.
У Харкові на Салтівці змінять маршрту трьох трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міскраду, 19 та 20 липня 2023 року з 9:00 до 18:00 буде заборонений рух трамваїв на пр.Тракторобудівників, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Салтівське», що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
В цей час трамваї курсуватимуть так:
№16:
-
розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква» - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідродпарк»;
№16А:
-
розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква» - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27:
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розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква».
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