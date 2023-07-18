18.07.2023 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог наступає із суботи - Ганна Маляр

Росіяни перекидають на Харківщину додаткові сили і засоби.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Подробиці, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в ефірі національного телемарафону, що агресор наступає на Куп’янському напрямку. Це робиться з метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута. Ворог перейшов у наступ та перекидають на Харківщину додаткові сили і засоби абі відтягнути туди наші сили.

Ганна Маляр заначила,що це абсолютно передбачувана реакція ворога на наше просування. Наступ під Бахмутом сильно дошкуляє ворогу. Тому вони використовують інші тактики, щоб зупинити наш наступ. Скажімо, вони починають наступ на інших напрямках, для того, щоб ми переключали свої сили та засоби для захисту інших напрямків.

Вони таку тактику використовували і раніше. На сході з січні місяця 2023 року вони відкрили основний фронт, і для них там був повномасштабний наступ. Вони йшли по чотирьох напрямках: Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський і Бахмутський. Але до цих чотирьох напрямків вони регулярно по ходу самих подій додавали то Шахтарський напрямок, то Куп'янський, то на Сватівському для того, щоб розпорошувати увагу і наші сили. Щоб ми не могли сконцентруватися в тому місці, де ми здійснюємо наступ.