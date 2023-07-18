18.07.2023 17:40 Дмитро Колонєй

У Харкові готують бомбосховища для безпечного навчання дітей

Про підготовку міста до комбінованого навчання розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігорь Терехов, в ефірі національного телемарафону розповів, що у місті визначають приміщення, які б слугували бомбосховищами для безпечного навчання дітей.

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Він нагадав, що з 1 вересня 2023 року у місті планується почати комбіноване навчання, і за бажанням батьків діти зможуть відвідувати заняття.

«Облаштуємо сертифіковані приміщення там, де можна буде навчати дітей, згідно з вимогами до безпечного перебування», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові також готують укриття у школах . У 2022 році в навчальних закладах підготували 51 укриття, зараз коштом територіальної громади ремонтують 21 сховище, а ще 13 обладнають за рахунок іноземних інвесторів.