Під Харковом на вулиці знайшли жінку, яка зникла безвісті

Жінка під Харковом пішла з домівки та не повернулася
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День буде продуктивним за умови, що ви подолаєте свою лінь. Зате якщо вам вдалося розгойдатися – справи будуть даватися легко.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
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