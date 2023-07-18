18.07.2023 17:11 Дмитро Колонєй

Під Харковом на вулиці знайшли жінку, яка зникла безвісті

Жінка під Харковом пішла з домівки та не повернулася

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 17 липня 2023 року до богодухівських правоохоронців звернувся дідусь, який розшукував 44-рісну онуку. За його словами, вона пішла з дому та не повернулася. Жінка перебуває на обліку у лікаря психіатра.

Поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваної. Жінку виявили в смт Золочів. Вона блукала вулицями міста. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося. Її направили на лікування до психоневрологічного диспансеру в місто Харків.