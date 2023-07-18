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18.07.2023  17:11   Дмитро Колонєй

Під Харковом на вулиці знайшли жінку, яка зникла безвісті

Жінка під Харковом пішла з домівки та не повернулася

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 17 липня 2023 року до богодухівських правоохоронців звернувся дідусь, який розшукував 44-рісну онуку. За його словами, вона  пішла з дому та не повернулася. Жінка перебуває на обліку у лікаря психіатра.
 
Поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваної. Жінку виявили в смт Золочів. Вона блукала вулицями міста. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося. Її направили на лікування до психоневрологічного диспансеру в місто Харків.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, зникла жінка, харків, знайдена
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