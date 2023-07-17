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17.07.2023  19:32   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 9 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківської області: Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 селищ Харківщини:  Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка  Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
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