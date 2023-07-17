17.07.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Харків отримає від Нюрнберга 40 автобусів

Мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з мерією міста-побратима.Харківський міський голова Ігор Терехов в онлайн-форматі провів перемовини з мерією Нюрнберга.



Харків отримає від Нюрнберга 40 автобусів



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду мер Харкова Ігор Терехов в онлайн-форматі провів перемовини з мерією Нюрнберга. Він подякував німцям за всебічну допомогу та обговорив нинішню ситуацію в громаді з представниками міста-побратима.

«Я дякую вам за підтримку з першого дня війни. Це і відновлення інфраструктури, і обладнання для котелень, і дизель-генератори, і автобуси, і автомобілі для швидкої, і гуманітарна допомога у вигляді одягу та їжі. Запрошую вас по можливості приїхати до Харкова, щоб на власні очі побачити, що наробили окупанти в нашому місті», - зазначив Ігор Терехов.

Мер Нюрнберга Маркус Кьонінг повідомив, що до кінця вересня місто-побратим планує передати Харкову 40 автобусів. Крім того, Нюрнберг має намір допомогти у відновленні двох зруйнованих шкіл. Раніше Нюрнберг уже передав Харкову три автобуси.

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