12.07.2023 18:03 Дмитро Колонєй

Відома іноземна компанія планує створити філіал у Харкові (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з генеральним менеджером компанії «Global Clearance Solutions» Філіппом фон Міхаелісом.



Відома іноземна компанія планує створити філіал у Харкові (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час зустріч із мером Харкова Ігорем Тереховим генеральний менеджер компанії «Global Clearance Solutions» Філіпп фон Міхаеліс зазначив, що GCS виробляє машини для розмінування та допомагає очищати території від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, в Україні компанія вже постачає обладнання в ДСНС, поліцію, ЗСУ та планує проводити тематичні тренінги для населення.

Компанія була заснована у 2015 році у Швейцарії, має виробничі потужності в Німеччині і зараз відкриває офіційне представництво у Києві. Філіпп фон Міхаеліс повідомив, що GCS розглядає можливість будівництва філії німецького заводу в Україні, і це може бути у Харкові. Ігор Терехов наголосив, що міська влада надасть всебічну підтримку швейцарській компанії.

«Ми надамо вам пільги, щоб ви тут працювали. Щодо підготовки фахівців для сервісного обслуговування та виробництва, якщо у вас буде бажання відкрити його у Харкові, то все це ми обов'язково зробимо», - зазначив міський голов.