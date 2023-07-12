12.07.2023 17:24 Дмитро Колонєй

У Харкові засудили чоловіка, який ухилявся від проходження військової служби

Прокурори у Харкові домоглись реального покарання ухилянту.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру прокурори довели вину 28-річного харків’янина. У січні 2023 року чоловік в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримав повістку під особистий підпис, у якій було зазначено дату прибуття та номер команди. При цьому жодних заяв чи скарг щодо проблем зі здоров`ям або підстав, які можуть стати причиною для ухилення від призову за мобілізацією з боку чоловіка не надходило.

Чоловік, будучи військовозобов`язаним і придатним до військової служби, не маючи права на відстрочку, без поважних причин не прибув до ОРТЦК та СП, про причини свого неприбуття не повідомив, чим проігнорував повістку та ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Вироком Комінтернівського районного суду чоловіку було призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання строком на 2 роки.

Прокурор оскаржив його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

Вироком колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справа Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано з призначенням обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з його реальним відбуванням.

Зазначений вирок набрав законної сили.