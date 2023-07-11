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11.07.2023  16:16   Дмитро Колонєй

Чорні лісоруби погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд у Харкові

У Харкові судитимть організовану групу протизаконних лісорубів.

Погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд "чорні" ліоруби. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на порубках дерев у лісових насадженнях на території району та на подальшому збуті деревини іншим особам. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих. 
 
Погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд "чорні" ліоруби. Новини Харкова
 
Погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд "чорні" ліоруби. Новини Харкова
 
У період з жовтня по грудень 2022 року чорні лісоруби систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували сироростучі дерева у захисній лісосмузі біля с. Борівське. Розпиляну деревину зловмисники вантажили в автомобілі, на яких і доставляли її покупцям, за що отримували грошову винагороду. 
 
Погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд "чорні" ліоруби. Новини Харкова
 
Погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд "чорні" ліоруби. Новини Харкова
 
Погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд "чорні" ліоруби. Новини Харкова
 
Сума завданої шкоди складає майже 1,1 млн грн. 
 
Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
 
Протизаконним порубщикам погрождує тюроемний строк від п’яти до семи років. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківщині нелегальна вирубка дерев завдала збитків у сотні тисяч гривень.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, порубки, харків
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