11.07.2023 16:16 Дмитро Колонєй

Чорні лісоруби погубили дерев на мільйон гривень та чекають на суд у Харкові

У Харкові судитимть організовану групу протизаконних лісорубів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на порубках дерев у лісових насадженнях на території району та на подальшому збуті деревини іншим особам. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих.

У період з жовтня по грудень 2022 року чорні лісоруби систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували сироростучі дерева у захисній лісосмузі біля с. Борівське. Розпиляну деревину зловмисники вантажили в автомобілі, на яких і доставляли її покупцям, за що отримували грошову винагороду.

Сума завданої шкоди складає майже 1,1 млн грн.

Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Протизаконним порубщикам погрождує тюроемний строк від п’яти до семи років.

Источник: Харківська обласна прокуратура

порубки, харків Тэги: афера