24.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині нелегальна вирубка дерев завдала збитків у сотні тисяч гривень

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці березня минулого року підозрюваний приїхав на територію Васищевського лісництва філії «Жовтневе лісове господарство ДСГП «Ліси України», взявши із собою бензопилу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

32-річний чоловік незаконно вирубав 69 дубів. Після проведеної «роботи» він планував втекти. Проте бажане не виявилось реальністю: його викрили працівники лісництва.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чорний лісоруб спричинив державі матеріальні збитки на суму майже 230 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.