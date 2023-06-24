24.06.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові побили та відібрали телефон у чоловіка

Зловмисник проник на територію будинку друга, побив його та відібрав мобільний телефон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

23 червня близько 1:40 про злочин до відділу поліції повідомив 48–річний житель Новобаварського району Харкова.

Встановлено, що вночі 47-річний зловмисник проник на територію приватного домоволодіння, де мешкає його знайомий. Дочекався, коли потерпілий вийде з будинку, побив його, забрав мобільний телефон та втік. Оперативники протягом кількох годин затримали нападника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог завдав удари ракетами С-300 по двох районах Харкова.