    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові побили та відібрали телефон у чоловіка
24.06.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові побили та відібрали телефон у чоловіка

Зловмисник проник на територію будинку друга, побив його та відібрав мобільний телефон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
23 червня близько 1:40 про злочин до відділу поліції повідомив 48–річний житель Новобаварського району Харкова. 
 
Встановлено, що вночі 47-річний зловмисник проник на територію приватного домоволодіння, де мешкає його знайомий. Дочекався, коли потерпілий вийде з будинку, побив його, забрав мобільний телефон та втік. Оперативники протягом кількох годин затримали нападника. 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
 
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог завдав удари ракетами С-300 по двох районах Харкова.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 Надзвичайні події Чоловіки у Куп'янському районі незаконно зрубали майже 600 дерев 23.06 Надзвичайні події У Харківській області знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті 21.06 Надзвичайні події Поліцейські у Харкові викрили квартирного крадія
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 