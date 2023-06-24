Рівень радіації у Харкові та області на 23 червня

День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі - дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів.