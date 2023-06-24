Рівень радіації у Харкові та області на 23 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 23 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,12-0,17 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,16 мкЗв/год:
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі - дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів.
24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.
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