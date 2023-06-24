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24.06.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

Харків’янки здобули срібло Європейських ігор

24 червня на ІІІ Європейських іграх, які зараз відбуваються у Польщі, збірна України з артистичного плавання посіла друге місце в акробатичній групі.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Команда повністю складається зі спортсменок Харківської області. За свій виступ Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко отримали від суддів 208.9800 бали. 
 
Поступилися українки лише команді Франції, виступ яких оцінили в 214.2833 бали. Третє місце посіли італійки із результатом 201.9900 бали. 
 
Це перша нагорода харківських спортсменів на цих Європейських іграх. Загалом українці на цей час здобули вже 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди та посідають четверте місце в медальному заліку.
 
Нагадаємо, з 21 червня по 2 липня в Польщі відбуваються III Європейські ігри, за медалі яких в складі збірної України боротимуться 24 представника Харківської області.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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