Вступна кампанія 2023: в Україні розпочала роботу гаряча лінія МОН

Під час усієї вступної кампанії (23 червня – 11 серпня 2023 року) працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі - дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів.
24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.
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