    
Главная Новини Харкова Освіта Вступна кампанія 2023: в Україні розпочала роботу гаряча лінія МОН
24.06.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Вступна кампанія 2023: в Україні розпочала роботу гаряча лінія МОН

Під час усієї вступної кампанії (23 червня – 11 серпня 2023 року) працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
23 червня 2023 року, розпочала роботу консультативна телефонна лінія МОН за номером 0 (800) 50-45-70, а також електронна пошта [email protected], на яку прийматимуть звернення громадян.
 
Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії 1545 та 0 800 50 44 25 – для осіб із ТОТ, а за посиланням – ознайомитися з інформацією щодо освітніх центрів «Крим – Україна» та «Донбас – Україна».
 
Також на сайті Міністерства, у розділі Вступна кампанія 2023 року наявні відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступу.
 
Також на сайті МОН, найближчим часом запрацює чат-бот. (Нагадаємо, що мова чат-бота відображатиметься мовою налаштування вашого браузера).
 
Важливо: Отримати консультацію через сервіси можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  освіта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Освіта "На розсуд батьків", - Ігор Терехов розповів про умови для комбінованої форми навчання 20.06 Освіта У школах Харкова готують укриття, щоб розпочати навчальний рік у комбінованому режимі 14.06 Освіта Харківські школи готуються до комбінованої форми навчання: Ігор Терехов розкрив деталі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 