24.06.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Вступна кампанія 2023: в Україні розпочала роботу гаряча лінія МОН

Під час усієї вступної кампанії (23 червня – 11 серпня 2023 року) працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

23 червня 2023 року, розпочала роботу консультативна телефонна лінія МОН за номером 0 (800) 50-45-70, а також електронна пошта [email protected] , на яку прийматимуть звернення громадян.

Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії 1545 та 0 800 50 44 25 – для осіб із ТОТ, а за посиланням – ознайомитися з інформацією щодо освітніх центрів «Крим – Україна» та «Донбас – Україна».

Також на сайті Міністерства, у розділі Вступна кампанія 2023 року наявні відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступу.

Також на сайті МОН, найближчим часом запрацює чат-бот. (Нагадаємо, що мова чат-бота відображатиметься мовою налаштування вашого браузера).

Важливо: Отримати консультацію через сервіси можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.