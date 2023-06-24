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24.06.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову: у прокуратурі показали наслідки

Вночі ворог завдав удари ракетами С-300 по двох районах Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 24 червня приблизно о 3:00 російські військові завдали ракетні удари по Харкову. У Слобідському районі пошкоджено газову трубу та будівлю. Відбулось займання.
 
Одна з ракет влучила у промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено автомобілі.
 
 
За попередніми даними, ворог випустив по Харкову дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.
 
За процесуального керівництва Слобідської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
Слідчо-прокурорські групи зібрали речові докази та зафіксували наслідки збройної агресії рф.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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