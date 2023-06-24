24.06.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову: у прокуратурі показали наслідки

Вночі ворог завдав удари ракетами С-300 по двох районах Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 24 червня приблизно о 3:00 російські військові завдали ракетні удари по Харкову. У Слобідському районі пошкоджено газову трубу та будівлю. Відбулось займання.

Одна з ракет влучила у промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено автомобілі.

За попередніми даними, ворог випустив по Харкову дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Слобідської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчо-прокурорські групи зібрали речові докази та зафіксували наслідки збройної агресії рф.