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24.06.2023  10:25   Віталій Хінєвіч

Газовики усувають наслідки обстрілу Харкова

Тимчасово без газопостачання рашисти залишили близько 1 тисячі споживачів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Фахівці АТ «Харківміськгаз» виконують ремонтні роботи на газопроводі у Слобідському районі, який був пошкоджений внаслідок нічного обстрілу.
 
Уночі армія окупантів обстріляла Харків, одним із прильотів було пошкоджено підземний газопровід середнього тиску у Слобідському районі. Тимчасово без газопостачання рашисти залишили близько 1 тисячі споживачів.
 
Аварійно-диспетчерська служба вночі оперативно виїхала та ліквідувала витік газу, перекривши засувки. Наразі фахівці АТ «Харківміськгаз» проводять ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу.
 
«Просимо споживачів, у яких зник газ, самостійно перекрити крани перед газовими приладами. По завершенню ремонтних робіт газовики розпочнуть відновлення газопостачання згідно з вимогами Правил безпеки газопостачання. Бережіть себе!»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про наслідки ворожих обстрілів Харківської області.
 
Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкг, харків
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