24.06.2023 10:25 Віталій Хінєвіч

Газовики усувають наслідки обстрілу Харкова

Тимчасово без газопостачання рашисти залишили близько 1 тисячі споживачів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Фахівці АТ «Харківміськгаз» виконують ремонтні роботи на газопроводі у Слобідському районі, який був пошкоджений внаслідок нічного обстрілу.

Уночі армія окупантів обстріляла Харків, одним із прильотів було пошкоджено підземний газопровід середнього тиску у Слобідському районі. Тимчасово без газопостачання рашисти залишили близько 1 тисячі споживачів.

Аварійно-диспетчерська служба вночі оперативно виїхала та ліквідувала витік газу, перекривши засувки. Наразі фахівці АТ «Харківміськгаз» проводять ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу.

«Просимо споживачів, у яких зник газ, самостійно перекрити крани перед газовими приладами. По завершенню ремонтних робіт газовики розпочнуть відновлення газопостачання згідно з вимогами Правил безпеки газопостачання. Бережіть себе!»,- йдеться у повідомленні.