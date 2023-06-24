24.06.2023 10:25 Віталій Хінєвіч
Газовики усувають наслідки обстрілу Харкова
Тимчасово без газопостачання рашисти залишили близько 1 тисячі споживачів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
Фахівці АТ «Харківміськгаз» виконують ремонтні роботи на газопроводі у Слобідському районі, який був пошкоджений внаслідок нічного обстрілу.
Уночі армія окупантів обстріляла Харків, одним із прильотів було пошкоджено підземний газопровід середнього тиску у Слобідському районі. Тимчасово без газопостачання рашисти залишили близько 1 тисячі споживачів.
Аварійно-диспетчерська служба вночі оперативно виїхала та ліквідувала витік газу, перекривши засувки. Наразі фахівці АТ «Харківміськгаз» проводять ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу.
«Просимо споживачів, у яких зник газ, самостійно перекрити крани перед газовими приладами. По завершенню ремонтних робіт газовики розпочнуть відновлення газопостачання згідно з вимогами Правил безпеки газопостачання. Бережіть себе!»,- йдеться у повідомленні.
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