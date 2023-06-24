24.06.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області поліцейські виявили правопорушників

Протягом доби на спецлінію «102» до поліції Харківщини звернулось 1256 громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1580 транспортний засіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

На станції метро «Спортивна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 27-річного харків’янина, який знаходився у розшуку. Повідомлено ініціатору розшуку.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.