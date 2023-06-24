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24.06.2023  09:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області поліцейські виявили правопорушників

Протягом доби на спецлінію «102» до поліції Харківщини звернулось 1256 громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1580 транспортний засіб.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
На станції метро «Спортивна» працівники відділу поліції в метрополітені  виявили 27-річного харків’янина, який знаходився у розшуку. Повідомлено ініціатору розшуку.  
 
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про наслідки ворожих обстрілів Харківської області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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