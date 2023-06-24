24.06.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Протягом доби з 23 по 24 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 15:50 до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл м. Вовчанськ і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів утеплювач та покрівля двоповерхової виробничої будівлі на площі 300 кв.м. До гасіння цієї пожежі долучилось 1 відділення 47-ї ДПРЧ у складі 5 чоловік особового складу і 1 одиниці техніки. Жертв та постраждалих немає.

Також о 03:09 ворожого удару зазнав Слобідський район м. Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа, горів газ з газової труби на площі 10 кв.м. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 04:17.

О 04:20 рятувальники проводили обстеження території в Холодногірському районі м. Харкова після обстрілу. Ракета попала в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.

23 червня в результаті вибуху протипіхотної міни отримав множинні поранення обличчя, рук та тіла 73-річний мешканець с. Артемівка Чугуївського району. За попередніми даними, чоловік 1950 року народження, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Загалом рятувальниками було здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинили ворожі обстріли;

2 – на перевірку після обстрілів;

12 – для надання допомоги населенню;

6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ псиав, що військові рф вкрали на Харківщині сейф із золотими прикрасами.