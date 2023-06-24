24.06.2023 09:20 Віталій Хінєвіч
Рятувальники повідомили про наслідки ворожих обстрілів Харківської області
Протягом доби з 23 по 24 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
ДСНС Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
О 15:50 до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл м. Вовчанськ і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів утеплювач та покрівля двоповерхової виробничої будівлі на площі 300 кв.м. До гасіння цієї пожежі долучилось 1 відділення 47-ї ДПРЧ у складі 5 чоловік особового складу і 1 одиниці техніки. Жертв та постраждалих немає.
Також о 03:09 ворожого удару зазнав Слобідський район м. Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа, горів газ з газової труби на площі 10 кв.м. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 04:17.
О 04:20 рятувальники проводили обстеження території в Холодногірському районі м. Харкова після обстрілу. Ракета попала в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.
23 червня в результаті вибуху протипіхотної міни отримав множинні поранення обличчя, рук та тіла 73-річний мешканець с. Артемівка Чугуївського району. За попередніми даними, чоловік 1950 року народження, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
Загалом рятувальниками було здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:
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12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинили ворожі обстріли;
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2 – на перевірку після обстрілів;
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12 – для надання допомоги населенню;
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6 – інші виїзди.
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