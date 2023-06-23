Військові рф вкрали на Харківщині сейф із золотими прикрасами

Злочинцям заочно повідомлено про підозру
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Поліції Харквівської області, у квітні минулого року, під час окупації міста Ізюм, двоє військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, віком 24 та 19 років, які проходили там службу за контрактом, пограбували сейф, що містив золоті прикраси власника ювелірного магазину.
Ці чоловіки скористались пошкодженнями, завданими приміщенню ювелірного магазину під час обстрілів, і незаконно проникли в середину. Вони викрали сейф із золотими прикрасами, після чого втекли з місця злочину. Згідно з експертним висновком, збитки, завдані підприємцю, перевищують 8 000 000 гривень.
Чоловікам заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, які стосуються порушення законів та звичаїв війни. За цими статтями передбачена максимальна кара у вигляді до 12 років позбавлення волі.
Ранііше РЕДПОСТ писав, що мешканцю Харківщини, який заявляв, що «росія тут назавжди», повідомлено про підозру.
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