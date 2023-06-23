Подробиці про викриття неповньолітньої сепаратистки у Харкові

23.06.2023 11:15 Рита Парфенова

Відомі подробиці викриття 14-річної харківської школярки, що прославляла країну-агресора в соцмережах.

За його словами, інформацію про те, що біля будівлі ХОДА висять російські прапори та символіка «ХНР», правоохоронці отримали від випадкового перехожого.

Реагування поліцейських на цей випадок було надзвичайно швидким і ефективним. За ледь помітний проміжок часу з моменту отримання інформації, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група з Шевченківського відділу поліції. Вони почали проводити розслідування негайно, без зайвої затримки.

За кілька годин поліцейські вже знали покроково, як все сталося. Вивчили всі записи з камер відеоспостереження та в соцмережах розшукали авторку ворожої агітації.



Вже через день поліцейські прийшли до колаборантки додому. З’ясували, що дівчина живе вдвох з матір’ю. Обох запросили до райвідділу та провели з ними роботу. В квартирі провели обшук та знайшли купу доказів прихильності підлітка до так званого «русского міра».



Матір дівчини відхрещується від проросійської пропаганди. Заявляє, що шокована діями дитини, а сама вона ніколи не робила подібних закликів, публікацій, жодних антиукраїнських дописів немає також в її соцмережах. Жінка запевнила, що підтримує Україну. Наші слідчі ретельно перевіряють кожну заяву, робота з матір’ю підлітка ще не завершена.



Станом на зараз вже допитана не лише сама фігурантка та її матір. Саморобні плакати дівчина розвісила біля облдержадміністрації разом із подругою, все робили рано вранці. А потім повернулися на місце ще раз – помилуватися своєю роботою. Подругу ми розшукали так само швидко. Ця дівчина живе з матір’ю, батьком та сестрою. Ця школярка знайома з фігуранткою не так давно. Та каже, що не поділяє таких поглядів.



Слідчі вийшли також на керівництво школи, в якій навчається пропагандистка. Встановлено й коло спілкування дівчини. Виявилося, що такі пропагандистські та в цілому нездорові настрої дитина демонструє вже давно. Директор школи повідомив, що ця учениця вже записувала на відео та викладала в інтернет такі співи як «слава русскому роду». Втім підтримки серед однолітків вона не отримала – від однокласників отримала лише лайливі коментарі. Ані вчителям, ані адміністрації школи впоратися з пропагандисткою не вдалося.



На матерів обох дівчат вже склали протоколи за ст. 184 кодексу про адміністративні правопорушення за невиконання батьками обовʼязків щодо виховання дітей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронні органи встановили особу дівчини, яка вчиняла пропагандистські дії та закликала до створення так званої «Харківської Народної Республіки».