23.06.2023 10:45 Рита Парфенова

На Харківщині затримана група розповсюджувачів наркотиків з оборотом у пів мільона гривень (фото)

Харківські правоохоронці викрили і припинили злочинну діяльність групи осіб, яка налагодила бізнес з продажу наркотиків і психотропів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, організторов злочинної групи є 50-річний мешканець Лозовського району. До незаконного бізнесу він залучив трьох своїх спільників, один з яких вже мав проблеми із законом та перебував у розшуку за вчинення крадіжки.



Правоохоронці встановили, що дилери закуповували оптовими партіями метадон, опій ацетильований, канабіс, медичні препарати, заборонені у вільному обігу, які потім фасували на дози та продавали наркозалежним особам району. Крім цього, в одному з гаражних приміщень спільники організували власну лінію виробництва метамфетаміну, для чого окремо купували прекурсори.



Наркотовар зловмисники передавали «клієнтам» особисто або через закладки, залишаючи їх в обумовлених місцях. Прибуток, отриманий від незаконної діяльності, фігуранти ділили між собою, а розмір нелегального заробітку напряму залежав від кількості проданого та функцій кожного учасника формування. Щодня злочинна група збувала сотні доз заборонених засобів.



Щомісячний прибуток від злочинного промислу угруповання складав приблизно більше пів мільйона гривень.





Оперативники ДВБ НПУ та УСБУ спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області провели комплекс заходів та задокументували протиправну діяльність викритих осіб. Одразу після чергової оборудки правоохоронці, за фізичної підтримки спецпризначенців ЦСО «Альфа», затримали наркозбувачів.



Під час спільних заходів правоохоронці провели у фігурантів низку санкціонованих обшуків за результатами яких вилучили: наркотики та прекурсори, предмети і засоби для виготовлення психотропних речовин, гроші, чорнові записи, мобільні телефони.



В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано організатора та двох його спільників. Трьом учасникам ОЗГ оголошено про підозру за фактами придбання наркотиків і прекурсорів, виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 311) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки у складі організованої злочинної групи спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.





Розгалужену мережу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин злочинної групи на території Харківщини викрили оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими поліції Харківщини та працівниками обласного управління СБУ.



Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.



Триває слідство з метою встановлення всіх можливих поплічників зловмисників.