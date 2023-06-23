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23.06.2023  10:24   Рита Парфенова

Міна «Пелюстка» розірвалася в руках мешканця Харківщини

73-річний чоловік отримав чисельні поранення внаслідок вибуху протипіхотної міни.

міна пелюстка

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням не пресслужбу ДСНС у Харківськоій області, подія сталася 23 червня у Чугуївському районі.

За попередніми даними, 73-річний мешканець с. Артемівка Печенізької громади Чугуївського району чоловік, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках.

У результаті вибуху протипіхотної міни чоловік отримав множинні поранення обличчя, рук та тіла  Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 червня у місті Ізюм 52-річний чоловік дістав поранень внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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