Міна «Пелюстка» розірвалася в руках мешканця Харківщини

73-річний чоловік отримав чисельні поранення внаслідок вибуху протипіхотної міни.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням не пресслужбу ДСНС у Харківськоій області, подія сталася 23 червня у Чугуївському районі.
За попередніми даними, 73-річний мешканець с. Артемівка Печенізької громади Чугуївського району чоловік, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках.
У результаті вибуху протипіхотної міни чоловік отримав множинні поранення обличчя, рук та тіла Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 червня у місті Ізюм 52-річний чоловік дістав поранень внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.
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