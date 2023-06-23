    
Главная Новини Харкова Медицина Коронавірус у Харкові: дані про нові випадки на 23 червня
23.06.2023  10:12   Рита Парфенова

Коронавірус у Харкові: дані про нові випадки на 23 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 398 осіб. Одужало 314 645 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 353 особи.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'ятих районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 11 осіб (із них 7 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Чугуївському, два - у Лозівському, по одному - в Ізюмському та Куп'янському районі області.

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 22 червня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.06 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 червня 19.06 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 червня 16.06 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 