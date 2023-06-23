23.06.2023 10:12 Рита Парфенова

Коронавірус у Харкові: дані про нові випадки на 23 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 398 осіб. Одужало 314 645 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 353 особи.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'ятих районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 11 осіб (із них 7 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Чугуївському, два - у Лозівському, по одному - в Ізюмському та Куп'янському районі області.

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 22 червня.