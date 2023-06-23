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23.06.2023  09:38   Рита Парфенова

Чоловіка в розшуку виявили в метро Харкова

У метро Харкова затримано мешканця Дніпропетровської області, якого розшукували правоохоронці.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 

За його словами, на станції метро «Наукова» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 37-річного мешканця Дніпропетровської області, який розшукувався Криворізьким райуправлінням поліції в Дніпропетровській області.

Інформація про це була передана ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  розшук, харків
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