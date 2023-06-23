Чоловіка в розшуку виявили в метро Харкова

У метро Харкова затримано мешканця Дніпропетровської області, якого розшукували правоохоронці.
За його словами, на станції метро «Наукова» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 37-річного мешканця Дніпропетровської області, який розшукувався Криворізьким райуправлінням поліції в Дніпропетровській області.
Інформація про це була передана ініціатору розшуку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
Комментариев: 0
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
влажность:
давление:
ветер: