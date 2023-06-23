Чоловіка в розшуку виявили в метро Харкова

23.06.2023 09:38 Рита Парфенова

У метро Харкова затримано мешканця Дніпропетровської області, якого розшукували правоохоронці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, на станції метро «Наукова» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 37-річного мешканця Дніпропетровської області, який розшукувався Криворізьким райуправлінням поліції в Дніпропетровській області.

Інформація про це була передана ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.