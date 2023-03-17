У Харкові затримали чоловіка, який два роки бігав від правосуддя

Поліцейські виявили й затримали чоловіка, якого довгий час розшукували за крадіжку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, злочинця затримали у метрополітені Харкова.
«На станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина. Чоловік з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування», – розповів Володимир Тимошко.
Наразі підозрюваного передали слідчим, проводяться першочергові дії.
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