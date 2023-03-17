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17.03.2023  08:42   Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка, який два роки бігав від правосуддя

Поліцейські виявили й затримали чоловіка, якого довгий час розшукували за крадіжку.

руки у кайданках

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, злочинця затримали у метрополітені Харкова.

«На станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина. Чоловік з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування», – розповів Володимир Тимошко.

Наразі підозрюваного передали слідчим, проводяться першочергові дії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисник розрахувався в місцевому супермаркеті викраденою банківською картою на суму понад 4 тисячі гривень.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  крадіжка, поліція, харків
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