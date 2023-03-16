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16.03.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області сплатив за продукти вкраденою банківською карткою

На початку березня до поліції звернувся мешканець Красноградського району з заявою про викрадення особистих документів, які посвідчують особу, та банківської карти.

злодій
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці розповіли, що зловмисник розрахувався в місцевому супермаркеті викраденою банківською картою на суму понад 4 тисячі гривень.
 
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці  встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний чоловік. На автовокзалі він викрав особисті речі з кишені куртки чоловіка, який спав. Того ж дня зловмисник розрахувався в місцевому супермаркеті викраденою банківською картою.
 
За даним фактом слідчим Красноградського райвідділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть депутата, який перейшов на бік окупантів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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