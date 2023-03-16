16.03.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області сплатив за продукти вкраденою банківською карткою

На початку березня до поліції звернувся мешканець Красноградського району з заявою про викрадення особистих документів, які посвідчують особу, та банківської карти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці розповіли, що зловмисник розрахувався в місцевому супермаркеті викраденою банківською картою на суму понад 4 тисячі гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний чоловік. На автовокзалі він викрав особисті речі з кишені куртки чоловіка, який спав. Того ж дня зловмисник розрахувався в місцевому супермаркеті викраденою банківською картою.

За даним фактом слідчим Красноградського райвідділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.



