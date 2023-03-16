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16.03.2023  12:26   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть депутата, який перейшов на бік окупантів

Чекає на суд чоловік за звинуваченням у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, депутат Липецької сільради Харківської області у квітні 2022 року, перебуваючи на території на той час окупованої Липецької об’єднаної територіальної громади, пішов на співпрацю з ворогом:
  • обійняв посаду так званого «заместителя начальника Управления Липецкого территориального управления Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области».  
  • намагався сформувати позитивне ставлення місцевого населення до загарбників.
  • виступав перед мешканцями громади, розповідаючи їм про «необхідність» проведення референдуму щодо приєднання окупованих територій Харківщини до рф. 
  • організував видачу бензину по талонам під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів.
  • прийняв від представників країни-агресора продукти харчування та будівельні матеріали, щоб у подальшому розповсюджувати їх серед мешканців громади, аби схилити людей підтримувати РФ. 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області. 
 
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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