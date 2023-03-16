16.03.2023 12:26 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть депутата, який перейшов на бік окупантів
Чекає на суд чоловік за звинуваченням у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ,
із посиланням на Харківську прокуратуру, депутат Липецької сільради Харківської області у квітні 2022 року, перебуваючи на території на той час окупованої Липецької об’єднаної територіальної громади, пішов на співпрацю з ворогом:
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обійняв посаду так званого «заместителя начальника Управления Липецкого территориального управления Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области».
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намагався сформувати позитивне ставлення місцевого населення до загарбників.
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виступав перед мешканцями громади, розповідаючи їм про «необхідність» проведення референдуму щодо приєднання окупованих територій Харківщини до рф.
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організував видачу бензину по талонам під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів.
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прийняв від представників країни-агресора продукти харчування та будівельні матеріали, щоб у подальшому розповсюджувати їх серед мешканців громади, аби схилити людей підтримувати РФ.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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