16.03.2023 12:26 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть депутата, який перейшов на бік окупантів

Чекає на суд чоловік за звинуваченням у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, депутат Липецької сільради Харківської області у квітні 2022 року, перебуваючи на території на той час окупованої Липецької об’єднаної територіальної громади, пішов на співпрацю з ворогом:

обійняв посаду так званого «заместителя начальника Управления Липецкого территориального управления Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области».

намагався сформувати позитивне ставлення місцевого населення до загарбників.

виступав перед мешканцями громади, розповідаючи їм про «необхідність» проведення референдуму щодо приєднання окупованих територій Харківщини до рф.

організував видачу бензину по талонам під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів.

прийняв від представників країни-агресора продукти харчування та будівельні матеріали, щоб у подальшому розповсюджувати їх серед мешканців громади, аби схилити людей підтримувати РФ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



