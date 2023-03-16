Рівень радіації у Харкові та області на 16 березня

Вашим дороговказом стануть бажання та почуття, через що день обіцяє бути непередбачуваним, але загалом успішним. І не стримуйте свой потяг до спілкування.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.