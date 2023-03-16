Рівень радіації у Харкові та області на 16 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 16 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,12 – 0,15 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 15 березня.
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Вашим дороговказом стануть бажання та почуття, через що день обіцяє бути непередбачуваним, але загалом успішним. І не стримуйте свой потяг до спілкування.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
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