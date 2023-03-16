16.03.2023 15:42 Рита Парфенова

17-річна харків'янка покинула бабусю і два дні гостювала у знайомих

Правоохоронці Новобаварського району оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчину

Як повідомили РЕДПОСТ у відділу комунікації поліції Харківської області, про знивненні неповнолітньої стало відомо ввечері 15 березня.



Мешканка Новобаварського району звернулась до районного управління поліції о 21:20. Жінка повідомила про зникнення 17-річної доньки, яка мешкає з бабусею. Дівчина пішла з дому та два дні не виходила на зв’язок.



Першочергові оперативні дії призвели до виявлення розшукуваної. Вона перебувала у знайомих в селі Південне Харківського району.



Неповнолітню працівники поліції повернули додому та провели з нею профілактичну бесіду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські знайшли дівчину, яка напередодні самостійно поїхала до Харкова у торгово-розважальний центр.



