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16.03.2023  15:42   Рита Парфенова

17-річна харків'янка покинула бабусю і два дні гостювала у знайомих

Правоохоронці Новобаварського району оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчину

У Харкові поліцейські розшукали неповнолітню мешканку Новобаварського району

Як повідомили РЕДПОСТ у відділу комунікації поліції Харківської області, про знивненні неповнолітньої стало відомо ввечері 15 березня.

Мешканка Новобаварського району звернулась до районного управління поліції о 21:20. Жінка повідомила про зникнення 17-річної доньки, яка мешкає з бабусею. Дівчина пішла з дому та два дні не виходила на зв’язок.

Першочергові оперативні дії призвели до виявлення розшукуваної. Вона перебувала у знайомих в селі Південне Харківського району.

Неповнолітню працівники поліції повернули додому та провели з нею профілактичну бесіду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські знайшли дівчину, яка напередодні самостійно поїхала до Харкова у торгово-розважальний центр.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, пропав безвісті, харків
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