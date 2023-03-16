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16.03.2023  15:59   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 13 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 88 вибухових предметів.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 15 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 3 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 88 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1916,8 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 805,3 км ЛЕП, 159,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 тис. 803 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що16 березня з 11.00 до 13.00 в районі ХТЗ піротехніки проводитимуть контрольовані підриви.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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