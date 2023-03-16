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16.03.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Харків'янин викрав обладнання комунального підприємства

Працівники служби безпеки, режиму та зв’язку КП «Харківські теплові мережі» оперативно встановили особу зловмисника, який скоїв крадіжку з котельні у Новобаварському районі.

обладнання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що зловмисником виявився 43-річний мешканець міста. Працівники ХТМ на території нелегального пункту прийому металобрухту на вул. Баварській знайшли вкрадене майно - три секції котла та частину колектора. Обладнання повернули на котельню, а інформацію про підозрюваного передали правоохоронним органам. 
 
На підприємстві нагадали, що під час дії воєнного стану крадіжка тягне за собою до восьми років позбавлення волі. 
 
Крім того, подібний злочин на території об'єкту критичної інфраструктури може спричинити чималі проблеми в системі теплопостачання, як це сталося у вересні минулого року, коли злочинець скоїв близько 30 крадіжок з теплових пунктів у підвалах будинків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що  у Слобідському районі Харкова було вкрадено електричні кабелі.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  події, харків
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