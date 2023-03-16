16.03.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік задушив свою дружину

Регулярні конфлікти призвели до трагедії, що сталася у місті Лозова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у жовтні 2017 року у Лозовій 56-річний чоловік убив свою дружину. Між подружжям регулярно виникали сварки натомість пияцтва зловмисника. Більше того, після вживання алкоголю чоловік поводився агресивно.

Чергова сварка закінчилась трагічно - у ході суперечки чоловік повалив потерпілу на диван і задушив її.

Під час судового розгляду вбивця свою вину не визнавав та пояснював, що просто притиснув дружину до дивану на декілька секунд, аби заспокоїти, після чого вийшов з кімнати.

Однак наведених стороною обвинувачення доказів виявилось достатньо, щоб Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді 9 років ув’язнення. Не погодившись із вказаним вироком, чоловік оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду в задоволенні апеляційної скарги відмовлено та залишено в силі вирок суду першої інстанції.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 17-річна харків'янка покинула бабусю і два дні гостювала у знайомих.



