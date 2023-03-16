16.03.2023 16:43 Рита Парфенова

У Харкові пройдуть різноманітні спортивні тренування у безпечному місці

Серія відкритих тренувань у підземному паркінгу ТРЦ «Нікольский» продовжуватиметься весь березень.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту продовжує, кожної п'ятниці о 16:00 на харків'ян чекають спортивнй тренування на мінус третьому поверсі підземного паркінгу торгівельно-розважального центру “Нікольський”.



Завтра, 17 березня, усіх бажаючих запрошують на тренування по фігурному катанню на роликах. Тренування проведуть наставники харківської школи фігурного катання на роликах "Flip Rollers School" Анастасія Званчук, Костянтин Званчук, Оксана Карнаушенко, Яна Грідіна.



24 березня пройде тренування по карате-до. Заняття проведуть одні з найтитулованіших харківських каратистів, ідейні натхненники міського клубу карате-до «Фудокан» Юрій Повх і Валерія Пискун.



31 березня усіх бажаючих чекають на воркаут. Майстер-клас проведе Іван Криленко, президент Всеукраїнської федерації стріт- воркауту, спільно з харківською командою «Вarstylers».



Початок тренувань о 16:00, відповідний спортивний одяг та інвентар потрібно взяти із собою.



Окрім повноцінного тренування, на відвідувачів чекають конкурси та розіграші подарунків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учениця харківської загальноосвітньої школи №160 Немишлянського району Маргарита Лайс здобула «срібло» на Чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства, що проходив у Києві.



