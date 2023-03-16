16.03.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Яка ситуація у Харківській області з коронавірусом

За останній тиждень в області зареєстровано 133 випадки, проти 101 – на минулому тижні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харківській області спостерігається поступове зростання рівня захворюваності на COVID-19, що може бути початком весняної хвилі.

«Ми бачимо поступове зростання захворюваності на COVID-19. В області превалює штам «Омікрон», нової генетичної лінії вірусу ХВВ.1.5 не зареєстровано», - зауважив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов.

Він також зазначив, що у 14 закладах охорони здоров’я, де надають допомогу у лікуванні хворих на COVID-19, налічується 2051 ліжко. Зайнятість цих ліжок складає 12% від загальної кількості. У 3 дитячих лікарнях налічується 300 ліжок, з них зайнято 5%. Кількість ліжок з підведеним киснем складає 1703, заповненість – 50%.

«Нагадую, що єдиним захистом від COVID-19 є вакцинація. У Харківській області на сьогодні працює 122 пункти щеплення, всі вони забезпечені вакцинами. Зокрема, в області є близько 55 000 вакцини CoronaVac, 6 000 – Comirnaty Tris від Pfizer, дитячий Comirnaty – 3 000 доз та 300 – Janssen», - повідомив Максим Хаустов.

Актуальний список пунктів щеплення, графік прийому, контактний телефон і наявні вакцини можливо переглянути на сайті



