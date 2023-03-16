16.03.2023 17:29 Рита Парфенова

Уночі біля СТО у Харкові зловмисник підпалив позашляховик

Проти ночі 15 березня біля СТО у Харкові горів позашляховик Mitsubishi Pajero, вогонь також пошкодив сусідній припаркований мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харкоівської області, пожежа біля СТО по вулиці Автострадна набережна сталася 15 березня близько 00:40.



Там горів припаркований позашляховик «Mitsubishi Pajero». Також вогонь пошкодив припаркований поручс мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.



Співробітникам слідчо-оперативної групи, яки прибули на місце очевідці повідомили, що невідомий облив рідиною та підпалив припаркований автомобіль.



Поліцейські опитали ймовірних свідків та переглянули відеозаписи з камер спостережень, які встановлені у місці вчинення злочину.



Після того, як палій був ідентификований по відео, правоохоронці у ході детального відпрацювання території Салтівського району встановили його особу.



Палієм виявився 45-річний харків’янин, який тимчасово проживає у гаражному кооперативі.



Під час санкціонованого обшуку за місцем його тимчасового проживання виявлено одяг та знаряддя вчинення злочину. Вилучені речі та предмети направлено на експертне дослідження.



Слідчим відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.



Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисник розрахувався в місцевому супермаркеті викраденою банківською картою на суму понад 4 тисячі гривень.





Источник: Поліція Харківської області

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