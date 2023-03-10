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10.03.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Харківська легкоатлетка стала віце-чемпіонкою України

Харківська спортсменка успішно виступила на національній першості.

Стала віце-чемпіонкою України легкоатлетка Маргарита Лайс з Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду,  учениця харківської загальноосвітньої школи №160 Немишлянського району Маргарита Лайс здобула «срібло» на Чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства, що проходив у Києві.

Стала віце-чемпіонкою України легкоатлетка Маргарита Лайс з Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка виборола медаль в турнірі з парабіатлону в США.

 

Тэги:  спорт, віце-чемпіонка, харків, атлетика
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