Харківська легкоатлетка стала віце-чемпіонкою України

Харківська спортсменка успішно виступила на національній першості.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учениця харківської загальноосвітньої школи №160 Немишлянського району Маргарита Лайс здобула «срібло» на Чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства, що проходив у Києві.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка виборола медаль в турнірі з парабіатлону в США.
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