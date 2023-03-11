    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 березня
11.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері буде йти дощ.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +5°...+8°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +10°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 86%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 8 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління
  • Перелітні птахи вже повернулися з теплих країв - до рясного врожаю зернових;
  • Заметіль - літо буде дощовим і прохолодним;
  • Зоряне небо - влітку буде посуха.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 березня 08.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 березня 07.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 березня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 