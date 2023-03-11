Прогноз погоди у Харкові на 11 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері буде йти дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +5°...+8°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +10°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 86%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 8 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.
Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері буде йти дощ.
Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.
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