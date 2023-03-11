11.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.

Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овна є можливість дізнатися щось незвичайне та цікаве! У цей день його життя буде сповнене яскравих, феєричних емоцій та вражень. Єдина умова – не надавати великого значення прикрим дрібницям. Якщо не зважати на дрібниці, день буде яскравим, наче бризки шампанського. Ну а, зациклившись на дрібницях, Овен ризикує всерйоз зіпсувати настрій і собі, і оточуючим.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець відчуватиме труднощі із самоорганізацією та дисципліною. Утриматися цього дня у звичних рамках буде на диво важко, хоча саме цього Телець і прагнутиме. Звідси й внутрішній конфлікт, коли одна половинка душі прагне порядку, іншу – до хаосу. Питання лише у тому, що у його душі переважить.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Інтереси та плани Близнюків протягом дня не раз рішуче змінюватимуться! Цілий день їх тягтиме то в один, то в інший бік, і противитися цим поривам буде важко. По-хорошому, щоб досягти цього дня хоч чогось, Близнюкам не завадило б зосередитися на чомусь одному. Ось тільки навряд чи це вийде - надто мінливі вітри в їх голові.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує повною мірою відчути, що таке войовничість. Ні, жодної війни він оголошувати не збирається. Та й навіщо оголошувати? Куди зручніше розпочати війну без оголошення, застав супротивника зненацька! Такі пориви виникатимуть у душі Рака неодноразово. Чи варто дивуватися, якщо день при такому настрої пройде у конфліктах та сварках?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний легко захопитися найрізноманітнішими речами. Ці захоплення накатуватимуть несподівано, захоплюючи Лева з головою. Однак протягом дня цих захоплень може бути стільки, що Лев і сам перестане розуміти, що більше його приваблює і куди його тягне. Тож розраховувати цього дня на його сталість почуттів не варто. Ну, ось такий Лев – трохи вітряний та непостійний!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва ризикує несподівано для себе захопитися якоюсь малозначущою нісенітницею. Втім, самій Діві предмет її захоплення нісенітницею здаватися якраз і не буде! Більше того, ця річ здатна захопити увагу настільки, що через це Діва упустить щось справді важливе. Тому будувати серйозні плани не варто. Краще присвятити день творчості чи кохання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам може здатися, що центр обертання Всесвіту неодмінно повинен знаходитися десь поруч із ними. Ну а оскільки у Всесвіту з цього приводу може бути інша думка, Терези така ситуація чимало дивуватиме. Щоразу вони будуть робити все, щоб виправити цю ситуацію, активно привертаючи до себе увагу і намагаючись потрапити до епіцентру подій. Тут головне – не перестаратися, бо не завжди бути у центрі – добре.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон ризикує з головою увійти в роль домашнього тирана та диктатора! При цьому самому Скорпіонові цілком може здаватися, що він просто виявляє корисну ініціативу на благо всій родині. Ось тільки з боку домашніх це буде схоже на самодурство. Якщо Скорпіон не хоче надмірно розжарювати обстановку, йому не заважає зменшити кількість командирських ноток у своєму голосі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо вже Стрільцю спаде якась думка на думку, то вона легко може набути характеру нав'язливої ідеї. Більше того, думки в голову Стрільця будуть приходити частіше за звичайне, а значить і нав'язливих ідей може виявитися куди більше однієї. У такому стані Стрільцю краще звести спілкування до мінімуму, інакше розмови постійно переростатимуть у безглузду суперечку. Краще вже творчістю якимсь зайнятися. Там від нав'язливих ідей принаймні не буде шкоди.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу буде важко зрозуміти, чому найприємніші задоволення за сумісництвом є ще й гріхами. Ну що поганого в зайвому тістечку чи поцілунку? Одним словом, Козерога логічним здасться правило: «Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна». У принципі, нічого поганого в цьому немає, якщо доповнити цю формулу маленьким пунктом: «Все добре в міру».

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолія може прокинутися непереборне бажання покомандувати оточуючими. Що ж, якщо ви відчуваєте в собі реальні якості лідера, то дерзайте! А от якщо цих якостей у характері Водолія бракує, то не варто намагатися. Краще у стрілялку якусь пограти – там хоч би скасування можна зробити. А ще краще для Водолія переключити свою бурхливу енергію на романтичне побачення – він не пошкодує.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Життя змусить Риб поборотися з обставинами! Незважаючи на те, що самі Риби не будуть налаштовані на підвищену активність, якісь події постійно вимагатимуть їхньої енергійної участі. Хтось із їх оточення може непомітно втягнути Риб у затяжну суперечку або (ще гірше) запрягти їх у вирішення якоїсь непотрібної Рибам завдання. Природно, Риби будуть чинити опір цьому всіма силами – проте не факт, що їхній опір виявиться успішним.



