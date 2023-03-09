09.03.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

Харків'янка виборола медаль в турнірі з парабіатлону в США

У американському місті Мідвей завершився етап Кубка світу з парабіатлону та лижних перегонів. У турнірі, який розпочався 1 березня 2023 року, взяла участь національна паралімпійська збірна України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У п’ятий день змагань, 7 березня, в біатлоні (гонка переслідування) українські паралімпійці вибороли 7 високих нагород: 4 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі:

Шишкова Оксана (клас з порушеннями зору; гайд Іванов Володимир) – золото

Казік Олександр (клас з порушеннями зору, тотально незрячий; гайд Кучерявий Сергій) - золото

Конашук Богдана (клас стоячи) - золото

Радь Тарас (клас сидячи) – золото

Ковалевський Анатолій (клас з порушеннями зору;гайд Мукшин Олександр) – срібло

Решетинський Ярослав (клас з порушеннями зору;гайд Яременко Костянтин) -бронза

Ляшенко Людмила (клас стоячи) – бронза.

В останній день змагань у середу, 8 березня, відбулись масстарти на 20 кілометрів серед жінок та чоловіків. Українським параатлетам вдалось у цих гонках здобути дві медалі: Павло Баль та Людмила Ляшенко здобули "бронзу".

За підсумками змагальних днів у парабіатлоні та лижних перегонах збірна України здобула 33 нагороди, 12 з яких стали золотими. Завдяки цьому "синьо-жовті" здобули перемогу у медальному заліку.

Загалом у змаганнях в американському штаті Юта взяли участь 18 команд. До складу збірної України увійшли 12 спортсменів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.



