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09.03.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Харків'янка виборола медаль в турнірі з парабіатлону в США

У американському місті Мідвей завершився етап Кубка світу з парабіатлону та лижних перегонів. У турнірі, який розпочався 1 березня 2023 року, взяла участь національна паралімпійська збірна України.

спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
У п’ятий день змагань, 7 березня, в біатлоні (гонка переслідування) українські паралімпійці вибороли 7 високих нагород: 4 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі:
 
  • Шишкова Оксана (клас з порушеннями зору; гайд Іванов Володимир) – золото
  • Казік Олександр (клас з порушеннями зору, тотально незрячий; гайд Кучерявий Сергій) - золото 
  • Конашук Богдана (клас стоячи) - золото
  • Радь Тарас (клас сидячи) – золото
  • Ковалевський Анатолій (клас з порушеннями зору;гайд Мукшин Олександр) – срібло 
  • Решетинський Ярослав (клас з порушеннями зору;гайд Яременко Костянтин)  -бронза
  • Ляшенко Людмила (клас стоячи) – бронза.
В останній день змагань у середу, 8 березня, відбулись масстарти на 20 кілометрів серед жінок та чоловіків. Українським параатлетам вдалось у цих гонках здобути дві медалі: Павло Баль та Людмила Ляшенко здобули "бронзу".
 
За підсумками змагальних днів у парабіатлоні та лижних перегонах збірна України здобула 33 нагороди, 12 з яких стали золотими. Завдяки цьому "синьо-жовті" здобули перемогу у медальному заліку.
 
Загалом у змаганнях в американському штаті Юта взяли участь 18 команд. До складу збірної України увійшли 12 спортсменів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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