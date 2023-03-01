Самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу

На етапі Кубку світу з боротьби самбо серед юнаків та дорослих харківські спортсмени зайняли перші місця.
Як повідомили РЕДПОСТ у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, на спортивному змаганні, яке проводилося у місті Ларнака (Кіпр), за медалі боролися представники 14 країн.
За підсумками змагань «золото»вибороли харків'яни:
Бронзовими призерами стали:
Крім того, збірна України посіла перше загальнокомандне місце.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Марія Пінчук і Микита Погорєлов змагатимуться на Чемпионаті світу з фігурного катання.
Комментариев: 0
День може бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, намагайтеся знайти спільні інтереси, встановивши особистий контакт.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться.
Почався березень – і кошатники святкують своїх улюбленців.
влажность:
давление:
ветер: