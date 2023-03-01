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01.03.2023  13:01   Рита Парфенова

Самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу

На етапі Кубку світу з боротьби самбо серед юнаків та дорослих харківські спортсмени зайняли перші місця.

Харківські спортсмени посіли перші місця на етапі Кубку світу з боротьби самбо серед юнаків та дорослих

Як повідомили РЕДПОСТ у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, на спортивному змаганні, яке проводилося у місті Ларнака (Кіпр), за медалі боролися представники 14 країн. 
 
За підсумками змагань «золото»вибороли харків'яни:

  • Максим Поміркований (64 кг, юнаки),
  • Роман Труш (71 кг, дорослі),
  • Владислав Руднєв (79 кг, дорослі).

Бронзовими призерами стали:

  • Максим Поміркований (64 кг, дорослі),
  • Дмитро Явдошенко (71 кг, дорослі).

 Крім того, збірна України посіла перше загальнокомандне місце.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Марія Пінчук і Микита Погорєлов змагатимуться на Чемпионаті світу з фігурного катання.


Источник:   ХМР
 Тэги:  харків, самбо, кубок світу
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