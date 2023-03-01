01.03.2023 13:01 Рита Парфенова

Самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу

На етапі Кубку світу з боротьби самбо серед юнаків та дорослих харківські спортсмени зайняли перші місця.

Як повідомили РЕДПОСТ у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, на спортивному змаганні, яке проводилося у місті Ларнака (Кіпр), за медалі боролися представники 14 країн.



За підсумками змагань «золото»вибороли харків'яни:

Максим Поміркований (64 кг, юнаки),

Роман Труш (71 кг, дорослі),

Владислав Руднєв (79 кг, дорослі).

Бронзовими призерами стали:

Максим Поміркований (64 кг, дорослі),

Дмитро Явдошенко (71 кг, дорослі).

Крім того, збірна України посіла перше загальнокомандне місце.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Марія Пінчук і Микита Погорєлов змагатимуться на Чемпионаті світу з фігурного катання.



