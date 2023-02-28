28.02.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Харківські фігуристи виступатимуть на Чемпіонаті світу-2023

Марія Пінчук і Микита Погорєлов змагатимуться за нагороди світової першості з фігурного катання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

1 березня, стартує юніорський чемпіонат світу з фігурного катання. Змагання проходитимуть впродовж чотирьох днів на Льодовій арені в Калгарі (Канада). Україна буде представлена в усіх чотирьох видах програми.

Склад збірної України:

Одиночне катання, юніорки: Софія Григоренко.

Одиночне катання, юніори: Кирило Марсак.

Парне катання: Віолетта Сєрова/Іван Хобта.

Танці на льоду: Марія Пінчук/Микита Погорєлов.

Крім цього зазначається, що Марія Пінчук та Микита Погорєлов – дворазові чемпіони України серед юніорів. Вони тренуються під керівництвом Галини Чурілової та Мар’яни Козлової.



