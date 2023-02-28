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28.02.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Харківські фігуристи виступатимуть на Чемпіонаті світу-2023

Марія Пінчук і Микита Погорєлов змагатимуться за нагороди світової першості з фігурного катання.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
1 березня, стартує юніорський чемпіонат світу з фігурного катання. Змагання проходитимуть впродовж чотирьох днів на Льодовій арені в Калгарі (Канада). Україна буде представлена в усіх чотирьох видах програми.
 
Склад збірної України: 
 
  • Одиночне катання, юніорки: Софія Григоренко. 
  • Одиночне катання, юніори: Кирило Марсак. 
  • Парне катання: Віолетта Сєрова/Іван Хобта. 
  • Танці на льоду: Марія Пінчук/Микита Погорєлов.
Крім цього зазначається, що Марія Пінчук та Микита Погорєлов – дворазові чемпіони України серед юніорів. Вони тренуються під керівництвом Галини Чурілової та Мар’яни Козлової.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов відкритий майстер клас з футболу для дітей.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  спорт, харків
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