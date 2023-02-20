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20.02.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов відритий майстер клас з футболу для дітей

Захід пройшов 18 лютого у безпечному місці – на мінус третьому поверсі підземного паркінгу торгівельно-розважального центру “Нікольський”.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, спільно з Голландським центром раннього розвитку “Footbik” та Футбольною школою “Майстер М'яча” провели у Харкові відкритий футбольний майстер клас для дітей віком від 4 до 8 та від 8 до 12 років.
 
Тренери підготували для учасників декілька футбольних локацій, де продемонстрували методику розвитку фізичних і особистісних якостей дітей на основі навчання гри у футбол. 
 
За сприяння розвитку спорту в місті директор департаменту Олександр Власенко відзначив коучів Євгена Коренєва, Олексія Насильнєва та Анну Воскобойник подяками.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у лютому стартує міжнародна акція солідарності музикантів світу з Україною.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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