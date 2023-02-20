20.02.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов відритий майстер клас з футболу для дітей

Захід пройшов 18 лютого у безпечному місці – на мінус третьому поверсі підземного паркінгу торгівельно-розважального центру “Нікольський”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, спільно з Голландським центром раннього розвитку “Footbik” та Футбольною школою “Майстер М'яча” провели у Харкові відкритий футбольний майстер клас для дітей віком від 4 до 8 та від 8 до 12 років.

Тренери підготували для учасників декілька футбольних локацій, де продемонстрували методику розвитку фізичних і особистісних якостей дітей на основі навчання гри у футбол.

За сприяння розвитку спорту в місті директор департаменту Олександр Власенко відзначив коучів Євгена Коренєва, Олексія Насильнєва та Анну Воскобойник подяками.



